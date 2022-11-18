Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»

Шведская прокуратура установила, что взрыв на российских газопроводах "Северный поток" произошёл в результате диверсии.

Днём 18 ноября пресс-служба прокуратуры "Швеции" обнародовала детали расследования инцидента с разгерметизацией российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, сообщив, что происшествие действительно является диверсией, поскольку на месте ЧП обнаружены инородные предметы, которые определены как фрагменты взрывного устройства.

По данным некоторых зарубежных СМИ, за несколько часов до взрыва "Северных потоков" рядом с местом их пролегания курсировали два неопознанных корабля с выключенными радарами.