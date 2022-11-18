Politico: ЕС заморозил принадлежащие России активы на сумму в 68 млрд евро
Страны Европейского союза заморозили внушительную часть российских активов на своей территории после начала спецоперации в Украине, сообщает издание Politico.
Днём пятницы американская газета Politico со ссылкой на внутренний документ еврокомиссии обнародовала данные о том, что с начала российской специальной военной операции на территории Украины государства-члены Евросоюза заморозили активы из собственности России на 68 миллиардов евро, ключевая часть которых находится в Бельгии.
Примечательно, что именно в Бельгии расположена штаб-квартира Европейского союза, расположенная в Брюсселе. Также известно, что уже не входящая в состав ЕВ Великобритания заморозила российские активы на сумму в 20 миллиардов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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