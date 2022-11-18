ТГ 112: Валуев госпитализирован в Москве из-за проблем с ногой

Он скитается по миру, мы не общаемся: Брижит Бардо о своем единственном сыне, от которого она отказалась

Узнав о том, что беременна, 25-летняя Бардо тут же начала искать врача с целью избавления от ребенка. Но во Франции аборты были запрещены, поэтому найти специалиста не получилось.

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