ТГ 112: Валуев госпитализирован в Москве из-за проблем с ногой

APS
2022-11-18 12:07

Депутат Госдумы Николай Валуев госпитализирован в Москве из-за проблем с ногой.

Сообщалось, что знаменитый спортсмен обратился к врачам вечером 17 ноября. Он пожаловался на проблемы с ногой.

Медики приняли решение о госпитализации.

Опубликовано: Антон Райт