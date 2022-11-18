Медведев: США всегда бросали своих друзей, это произойдет и с Украиной

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что США всегда бросали своих друзей, это случится и с Украиной.

Он отметил, что украинская сторона полностью оторвалась от реальности, настаивая на очередных санкциях против России.

По словам Медведева, власти Украины «распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России».

Он также сказал, что украинской стороне требуется все больше денег на ведение войны, и это продлевает их «сладкую наркотическую агонию».