В Германии поддержали жесткие высказывания Кремля об Украине
Читатели авторитетного немецкого издания Die Welt выступили в поддержку заявлений официальных представителей Кремля о том, что Украина является ненадежным переговорщиком.
Как написал один из пользователей, после очередной попытки Киева втянуть европейские страны в войну против России мы тоже убедились в его ненадежности. Другой читатель ему ответил, что, используя инцидент в Польше, Зеленский пытается заставить Североатлантический альянс вмешаться в конфликт на Украине.
Еще один посетитель сайта заявил, что «Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие».
Также на сайте высказываются мнения о том, что переговоров с Россией не хочет именно США, поэтому и Киев не высказывает такого желания. При этом Зеленского называют «прихвостнем» Вашингтона. Также комментаторы отметили, что Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами долларов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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