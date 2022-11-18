Читатели авторитетного немецкого издания Die Welt выступили в поддержку заявлений официальных представителей Кремля о том, что Украина является ненадежным переговорщиком.

Как написал один из пользователей, после очередной попытки Киева втянуть европейские страны в войну против России мы тоже убедились в его ненадежности. Другой читатель ему ответил, что, используя инцидент в Польше, Зеленский пытается заставить Североатлантический альянс вмешаться в конфликт на Украине.

Еще один посетитель сайта заявил, что «Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие».

Также на сайте высказываются мнения о том, что переговоров с Россией не хочет именно США, поэтому и Киев не высказывает такого желания. При этом Зеленского называют «прихвостнем» Вашингтона. Также комментаторы отметили, что Зеленский не хочет мирных переговоров, поскольку затягивание конфликта помогает ему набивать карманы миллиардами долларов.