Володин: Киевский режим трижды доказал несостоятельность НАТО всему миру

APS
2022-11-18 12:17

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин утверждает, что актуальное правительство Украины смогло продемонстрировать миру несостоятельность Североатлантического альянса.

Днём пятницы глава Государственной думы России Вячеслав Володин публично заявил, что представители киевской администрации трижды продемонстрировали несостоятельность военного блока НАТО. Первым подобным инцидентом Володин назвал сбитый румынский самолёт над акваторией Чёрного моря.

По мнению Зеленского, вторым случаем, показывающим несостоятельность Североатлантического альянса, является событие, в котором украинский беспилотник производства СССР пролетел над территориями трёх стран НАТО со стодвадцатикилограммовой бомбой.

Вячеслав Володин уверен, что третий случай с падением украинской ракеты на территории Польши, повлекшее за собой гибель двух поляков, окончательно уничтожило авторитет Североатлантического альянса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей