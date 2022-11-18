Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»

APS
2022-11-18 12:23

Издание Reuters утверждает, что правоохранительные органы Швеции назвали диверсию причиной взрывов на "Северных потоках".

18 ноября американское информагентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз шведской прокуратуры сообщило, что местные эксперты подтвердили факт грубой диверсии на участках российский газопроводов "Северный поток", обнаружив наличие взрывчатых веществ в акватории пролегания трубопровода.

Владимир Путин ранее неоднократно утверждал, что происшествие на газопроводах North Stream AG является актом антироссийского международного терроризма.

Опубликовано: Ткачёв Андрей