Прокуратура Швеции сообщает о следах взрывчатых веществ на газопроводе "Северный поток".

"В местах повреждения трубопроводов следователи обнаружили следы взрывчатых веществ. Это подтверждает факт диверсии", - сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

В прошлом месяце Дания объявила предварительные результаты расследования. В службах сообщили, что причиной утечки стали мощные взрывы.

Взрыв произошел в конце сентября. "Северный поток-1" в то время уже не транспортировал газ, потому что российский "Газпром" перестал осуществлять прокачку.

Причиной называлась необходимость ремонта. "Северный поток-2" не был введен в действие, так как после начала российской СВО в Украине он был заблокирован Германией.

Газопровод "Северный поток" предназначен для транспортировки газа из России в Германию и другие страны Западной Европы. Он простирается от окрестностей Санкт-Петербурга до западной части Германии и имеет длину 1200 километров.

В середине октября шведские и датские следователи сообщили, что в результате взрывов было уничтожено не менее 50 метров газопровода. По данным датских служб, в результате взрыва в обеих ветках газопроводов образовались четыре пробоины.

Датская сторона также сообщила, что некоторые участки газопровода полностью ушли под дно моря. Следователи пока не указали, кто организовал взрывы, но некоторые европейские политики необоснованно указывают на возможный саботаж со стороны России. Москва это отрицает и не признала результаты проводимого расследования.