Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной

Такое заявление сделал известный комик и телеведущий Тревор Ноа. В ироничном ключе он сказал, что после инцидента с ракетами в Польше Североатлантический альянс обязан начать войну с Украиной.

Как подчеркнул Тревор Ноа, представители Североатлантического альянса официально признали, что ракеты, которые ударили по польской территории, не были запущены Российской Федерацией.

По словам комика, в результате появились две новости — хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что теперь Североатлантический альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с Украиной. Как почеркнул ведущий: «А что? Правила есть правила».