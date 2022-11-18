Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
Такое заявление сделал известный комик и телеведущий Тревор Ноа. В ироничном ключе он сказал, что после инцидента с ракетами в Польше Североатлантический альянс обязан начать войну с Украиной.
Как подчеркнул Тревор Ноа, представители Североатлантического альянса официально признали, что ракеты, которые ударили по польской территории, не были запущены Российской Федерацией.
По словам комика, в результате появились две новости — хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что теперь Североатлантический альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с Украиной. Как почеркнул ведущий: «А что? Правила есть правила».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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