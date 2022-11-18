Шахназаров: падение ракеты в Польше стало переломным моментов в конфликте
Российский аналитик Карен Шахназаров утверждает, что инцидент с падением ракеты на территории Польши стал значимым событием в противостоянии России и Украины.
18 ноября Карен Шахназаров сообщил, что по его мнению, взрыв украинской ракеты на польской территории является переломным моментом в российской спецоперации, поскольку Киев совершил провокацию с целью обвинения России в столь серьёзном инциденте с целью провокации начала Третьей мировой войны.
По мнению Шахназарова, киевская провокация не выдержала критики, поскольку аналитики Варшавы установили принадлежность упавшей ракеты Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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