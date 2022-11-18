Если хочешь похудеть: эксперты диетологии рассказали, кому не стоит начинать утро с кофе
Самый простой и эффективный напиток, с которого специалисты рекомендуют начинать свой день, это обычная вода с лимоном.
Чтобы расстаться с ненужными складками на животе, нужно добавить физической активности, сделать ставку на сбалансированное питание. А еще - начинать утро с правильных напитков, советуют медики-диетологи.
И прежде всего - отказаться от утренних сладких кофейных напитков. Дело в том, что сахар провоцирует создание жировой ткани вокруг желудка.
Предпочтение лучше отдать смузи с овсяными хлопьями на завтрак.
Организм таким образом получит достаточное количество клетчатки, а это позволит не переедать между основными приемами пищи. Растворимая клетчатка, кроме того, увеличит в кишечнике разнообразие бактерий.
Полезен для снижения веса и протеиновый коктейль за счет содержания в нем высого количества белка.
А самый простой и эффективный напиток, с которого лучше начать день - обычная вода с лимоном. Она улучшает обмен веществ, а также продлевает ощущение сытости, утверждают специалисты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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