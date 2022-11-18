Если хочешь похудеть: эксперты диетологии рассказали, кому не стоит начинать утро с кофе

Самый простой и эффективный напиток, с которого специалисты рекомендуют начинать свой день, это обычная вода с лимоном.

Чтобы расстаться с ненужными складками на животе, нужно добавить физической активности, сделать ставку на сбалансированное питание. А еще - начинать утро с правильных напитков, советуют медики-диетологи.

И прежде всего - отказаться от утренних сладких кофейных напитков. Дело в том, что сахар провоцирует создание жировой ткани вокруг желудка.

Предпочтение лучше отдать смузи с овсяными хлопьями на завтрак.

Организм таким образом получит достаточное количество клетчатки, а это позволит не переедать между основными приемами пищи. Растворимая клетчатка, кроме того, увеличит в кишечнике разнообразие бактерий.

Полезен для снижения веса и протеиновый коктейль за счет содержания в нем высого количества белка.

А самый простой и эффективный напиток, с которого лучше начать день - обычная вода с лимоном. Она улучшает обмен веществ, а также продлевает ощущение сытости, утверждают специалисты.