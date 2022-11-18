Лукашенко: уровень самообеспечения Беларуси продовольствием превышает 100%
Александр Лукашенко рассказал о состоянии продовольственной безопасности Беларуси на встрече с местными аграриями.
Днём пятницы Александр Лукашенко публично заявил, что к текущему моменту уровень самообеспечения белорусского государства важнейшими позициями продовольственной продукции превышает сто процентов, что является безусловным достижением сотрудников аграрной сферы страны.
По мнению Лукашенко, белорусские аграрии являются скромными, но крайне результативными работниками, поскольку даже в условиях коронавирусной пандемии и санкционного давления на Минск смогли сохранить и даже нарастить производственные показатели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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