Актёр Джейсон Сигел с детства ярый фанат шоу "Маппетсы"

Безумная любовь к этому теле-шоу заставила его написать сценарий для похожего фильма.

Сценарий был одобрен и Джейсон там сыграл,что не удивительно.

Актёр очень любит кукол маппетс и является их коллекционером.

Весь его дом в Лос-Анджелесе наполнен этими смешными куклами.

Сигел не женат, он шутит, что,возможно, у него нет девушки именно потому, что в его доме слишком много кукол и многие из-за этого его считают странным.