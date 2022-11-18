Актёр Джейсон Сигел с детства ярый фанат шоу "Маппетсы"
Безумная любовь к этому теле-шоу заставила его написать сценарий для похожего фильма.
Сценарий был одобрен и Джейсон там сыграл,что не удивительно.
Актёр очень любит кукол маппетс и является их коллекционером.
Весь его дом в Лос-Анджелесе наполнен этими смешными куклами.
Сигел не женат, он шутит, что,возможно, у него нет девушки именно потому, что в его доме слишком много кукол и многие из-за этого его считают странным.
Опубликовано: Игнат Ветров
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