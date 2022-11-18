Соседи периодически видят Тейлор Момсен с жуткими тряпичными куклами и им это очень не нравится

Тейлор Момсен-актриса,фотомодель и лидер рок-группы. Вы можете её знать по сериалу "Сплетница".

У девушки плотный график и свободного времени остаётся совсем немного. Но, когда оно бывает, Тейлор шьёт страшных кукол.

Соседи периодически видят её с жуткими тряпичными куклами и им это очень не нравится.

Девушка говорит, что не собирается отказываться от своего хобби только потому, что это не нравится её соседям, ведь за шитьем время пролетает незаметно, да и вообще это занятие очень успокаивает, ведь жизнь голливудских знаменитостей ох какая напряжённая.