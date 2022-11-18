Соседи периодически видят Тейлор Момсен с жуткими тряпичными куклами и им это очень не нравится
Тейлор Момсен-актриса,фотомодель и лидер рок-группы. Вы можете её знать по сериалу "Сплетница".
У девушки плотный график и свободного времени остаётся совсем немного. Но, когда оно бывает, Тейлор шьёт страшных кукол.
Соседи периодически видят её с жуткими тряпичными куклами и им это очень не нравится.
Девушка говорит, что не собирается отказываться от своего хобби только потому, что это не нравится её соседям, ведь за шитьем время пролетает незаметно, да и вообще это занятие очень успокаивает, ведь жизнь голливудских знаменитостей ох какая напряжённая.
Опубликовано: Марат Беглов
-
-
Он скитается по миру, мы не общаемся: Брижит Бардо о своем единственном сыне, от которого она отказалась
Узнав о том, что беременна, 25-летняя Бардо тут же начала искать врача с целью избавления от ребенка. Но во Франции аборты были запрещены, поэтому найти специалиста не получилось.Подробнее...
-
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Уже 2 года подряд рейтинг Форбс среди самых богатых женщин мира возглавляет Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она владеет знаменитой французской компанией LʼOréal, и её состояние оценивается в 74,8 миллиардов долларов.Подробнее...
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
Самая богатая женщина на планете не любит светские тусовки, зато написала пятитомное исследование по Библии
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
Шеремет: Россия не откажется от ЗАЭС и Запорожской области
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты