Бен Аффлек- один из самых востребованных актёров современности и заядлый игрок
Талантливая голливудская звезда Бен Аффлек- один из самых востребованных актёров современности. Отдыхая от постоянных съёмок,все знаменитости проводят время по-разному.
Бен с детства любил карточные игры,особенно покер.
И еще надо сказать,что он очень хороший игрок.
Однажды актёр стал победителем в крупном американском турнире и выиграл почти 400 тысяч долларов.
Друзья Бена говорят, что он играет 4 ночи в неделю и это уже давно стало его зависимостью. Актёр тратит 20 000 долларов за один вечер игры, что для Аффлека не так уж и много, учитывая его гонорары.
Опубликовано: Антон Райт
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