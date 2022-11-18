Бен Аффлек- один из самых востребованных актёров современности и заядлый игрок

Талантливая голливудская звезда Бен Аффлек- один из самых востребованных актёров современности. Отдыхая от постоянных съёмок,все знаменитости проводят время по-разному.

Бен с детства любил карточные игры,особенно покер.

И еще надо сказать,что он очень хороший игрок.

Однажды актёр стал победителем в крупном американском турнире и выиграл почти 400 тысяч долларов.

Друзья Бена говорят, что он играет 4 ночи в неделю и это уже давно стало его зависимостью. Актёр тратит 20 000 долларов за один вечер игры, что для Аффлека не так уж и много, учитывая его гонорары.