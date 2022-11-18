CNN: Байден наотрез отказался разговаривать с Зеленским

Советник президента США Джо Байдена попросил президента Украины Владимира Зеленского осторожнее комментировать падение ракеты в Польше.

Белый дом также отклонил запрос о телефонном разговоре между Зеленским и Байденом во вторник, 15 ноября, сообщает CNN.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан позвонил в офис президента Владимира Зеленского после его заявления о том, что на Польшу упала российская ракета.

Как сообщает CNN со ссылкой на анонимные, хорошо информированные источники, телефонный звонок состоялся после видеообращения Зеленского и его заявлений о ракетном ударе России по Польше, что является "очень серьезной эскалацией", требующей действий.

CNN подчеркивает, что Салливан "быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников быть более осторожными в заявлениях об инциденте".

Источник CNN также сообщил, что украинская сторона во вторник вечером сделала запрос на телефонный разговор между Зеленским и Байденом, но США ему отказали.

Вместо этого Салливан общался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, а госсекретарь США Энтони Блинкен со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Во вторник в польском местечке Пшеводув, в 6 км от границы с Украиной упала ракета украинской ПВО. В результате взрыва погибли двое граждан Польши.