Собянин: завод «Москвич» начнёт сборку автомобилей на следующей неделе

Сергей Собянин утверждает, что уже на следующей неделе предприятие "Москвич" приступит к сборке первых машин.

18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что начавший работу на базе бывшего завода Renault "Москвич" запустит первую сборку автомобилей данной марки в течение следующей недели. По мнению Собянина, уже в следующем году "Москвич" сможет выйти на производственные мощности, которые были у предприятия под контролем концерна Renault.

Также Сергей Собянин утверждает, что через два или три года "Москвич" может наладить полномасштабный выпуск российский электромобилей для поставки их на отечественный и зарубежный рынки.