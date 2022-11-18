Собянин: завод «Москвич» начнёт сборку автомобилей на следующей неделе
Сергей Собянин утверждает, что уже на следующей неделе предприятие "Москвич" приступит к сборке первых машин.
18 ноября мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что начавший работу на базе бывшего завода Renault "Москвич" запустит первую сборку автомобилей данной марки в течение следующей недели. По мнению Собянина, уже в следующем году "Москвич" сможет выйти на производственные мощности, которые были у предприятия под контролем концерна Renault.
Также Сергей Собянин утверждает, что через два или три года "Москвич" может наладить полномасштабный выпуск российский электромобилей для поставки их на отечественный и зарубежный рынки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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