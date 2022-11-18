Salem Reporter: беженца из Украины избили в США за слова про нацистов
2022-11-18 13:02
Издание Salem Reporter рассказало о том, что украинский беженец был избит на территории Соединённых Штатов за свои слова о представителях нацистской идеологии.
18 ноября американская газета Salem Reporter сообщила, что украинский беженец в штате Орегон обратился в полицию после того, как был избит местными жителями США. По словам пострадавшего, он был подвергнут физическому насилию из-за того, что публично попросил не называть жителей Украины нацистами.
Примечательно, что происшествие имело место ещё в минувшем мае, однако лишь в текущем ноябре избитый украинец решил рассказать полиции об инциденте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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