Salem Reporter: беженца из Украины избили в США за слова про нацистов

Издание Salem Reporter рассказало о том, что украинский беженец был избит на территории Соединённых Штатов за свои слова о представителях нацистской идеологии.

18 ноября американская газета Salem Reporter сообщила, что украинский беженец в штате Орегон обратился в полицию после того, как был избит местными жителями США. По словам пострадавшего, он был подвергнут физическому насилию из-за того, что публично попросил не называть жителей Украины нацистами.

Примечательно, что происшествие имело место ещё в минувшем мае, однако лишь в текущем ноябре избитый украинец решил рассказать полиции об инциденте.