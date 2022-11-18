Он скитается по миру, мы не общаемся: Брижит Бардо о своем единственном сыне, от которого она отказалась

Постепенно отношения Брижит со своим мужем Жаком Шаррье становились все хуже. А вскоре она вовсе завела себе любовника. Супруг подал на развод, но сына решил оставить с собой.

Модель всегда отдавала предпочтение животным. В ее доме постоянно проживало большое количество собак, кошек, коз (и даже осел). Она является основателем одного из фондов по охране животных.

Поскольку Жак был весьма занят работой, воспитание мальчика взяла на себя его сестра Эвелин. Спустя время Шаррье вновь вступил в брак. В новой семье у него родились две дочери. В этот период отец забрал сына от сестры в свою новую семью.

Николя, несмотря на сложные отношения с матерью, рос весьма талантливым. Его главным увлечением в детские годы стала музыка, и ему удавалось сочинять некоторые композиции. После окончания школы он стал учиться на факультете экономики Парижского университета.

Когда юноше исполнилось 22 года, на него обратил внимание Пьер Карден и предложил молодому человеку сотрудничество. Началась карьера манекенщика. Здесь Николя и повстречался свою будущую супругу – Анну-Лину Бьеркан. Вскоре пара вступила в законный брак.

Со временем семья пополнилась двумя дочерями, Анной-Камиллой и Теа-Жозефиной. На сегодня старшая преуспевает в карьере юриста, а младшая работает моделью. Обе имеют собственных детей, которые приходятся Брижит правнуками.

Сейчас сыну Бардо уже 61 год и в свои 88 лет Брижит не балует своих родственников вниманием и практически не общается с ними.