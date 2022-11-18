Пластины для губ как символ красоты В Африке

Одним из самых известных племен в Южной Африке является племя Мурси из изолированной долины Омо.

Оно настолько знаменито благодаря необычному внешнему виду своих женщин, которые носят пластины для губ.

В возрасте 15-16 лет девочке вырезается губа и вытягиваются два передних зуба, а затем в нее вставляется диск или пластина.

Размер диска увеличивается с возрастом. Иногда эта пластинка может достигать 12 см в диаметре. Этот ритуал, хотя и шокирующий, имеет отношение к временам рабства.

Рабовладельцы забирали самых сильных и красивых женщин в те времена, поэтому африканские женщины племени Мурси решили обезобразить себя, чтобы остаться на своей родине.

Теперь украшение губной пластиной используется для декоративных целей и является признаком привлекательности и поразительной красоты.