Reuters: в Швеции обнаружили остатки взрывчатки на «Северных потоках»

В прокуратуре Швеции сообщили об обнаружении остатков взрывчатки на месте диверсий на «Северных потоках» в Балтийском море.

18 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на прокурора Швеции, сообщило о том, что причиной взрывов на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря был «грубый саботаж».

Отмечается, что подтверждением «грубого саботажа» на повреждённых участках магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море стало обнаружение следователями остатков взрывчатого вещества.