Reuters: в Швеции обнаружили остатки взрывчатки на «Северных потоках»
2022-11-18 13:25
В прокуратуре Швеции сообщили об обнаружении остатков взрывчатки на месте диверсий на «Северных потоках» в Балтийском море.
18 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на прокурора Швеции, сообщило о том, что причиной взрывов на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря был «грубый саботаж».
Отмечается, что подтверждением «грубого саботажа» на повреждённых участках магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море стало обнаружение следователями остатков взрывчатого вещества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»