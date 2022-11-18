Австралия это страна с самым большим поголовьем диких верблюдов

Самым большим поголовьем диких верблюдов — примерно 300 тысяч особей — обладает Австралия.

Она даже экспортирует как самих животных, так и верблюжатину на Ближний Восток.

Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём.

Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы.

Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе.

Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию.