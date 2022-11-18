Австралия это страна с самым большим поголовьем диких верблюдов
Самым большим поголовьем диких верблюдов — примерно 300 тысяч особей — обладает Австралия.
Она даже экспортирует как самих животных, так и верблюжатину на Ближний Восток.
Арабы ещё с древности использовали боевых верблюдов, на которых умещались лучник и погонщик с длинным копьём.
Правда, верблюды были неэффективны в наступлении на врага, так как отказывались подставляться под оружие и топтать людей, зато иногда их наличие пугало лошадей вражеской конницы.
Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе.
Во время Северной войны в одном из сражений под Псковом войско калмыков верхом на верблюдах, причём двугорбых, обратило в бегство шведскую кавалерию.
Опубликовано: Антон Райт
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