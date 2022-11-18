Мальчик погиб из-за поедающей мозг амёбы, которую подхватил в озере

В организм ребёнка одноклеточная неглерия Фоулера попала через нос. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В американском городе Техейма, штат Калифорния, семилетний мальчик скончался после купания в местном озере из-за пожирающей мозг амёбы.

О шокирующем случае сообщило The Associated Press.

В организм ребёнка одноклеточная неглерия Фоулера попала через нос. 30 июля его в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, но спасти мальчика не удалось.

Спустя всего несколько дней он скончался.

Данный паразит обитает в пресных и искусственных водоёмах, в том числе и в плохо обработанных бассейнах, где температура воды составляет 25–32°С.

При попадании в нос амёба начинает своё путешествие к головному мозгу, который она, спровоцировав первичный амёбный менингоэнцефалит, фактически съедает.

Если одноклеточное окажется в желудке, то никаких негативных последствий не последует.

Помимо первичного амёбного менингоэнцефалита амёба способна вызвать поражение спинного мозга и стать причиной паралича.