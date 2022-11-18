Мальчик погиб из-за поедающей мозг амёбы, которую подхватил в озере
В организм ребёнка одноклеточная неглерия Фоулера попала через нос. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В американском городе Техейма, штат Калифорния, семилетний мальчик скончался после купания в местном озере из-за пожирающей мозг амёбы.
О шокирующем случае сообщило The Associated Press.
В организм ребёнка одноклеточная неглерия Фоулера попала через нос. 30 июля его в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, но спасти мальчика не удалось.
Спустя всего несколько дней он скончался.
Данный паразит обитает в пресных и искусственных водоёмах, в том числе и в плохо обработанных бассейнах, где температура воды составляет 25–32°С.
При попадании в нос амёба начинает своё путешествие к головному мозгу, который она, спровоцировав первичный амёбный менингоэнцефалит, фактически съедает.
Если одноклеточное окажется в желудке, то никаких негативных последствий не последует.
Помимо первичного амёбного менингоэнцефалита амёба способна вызвать поражение спинного мозга и стать причиной паралича.
Опубликовано: Антон Райт
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