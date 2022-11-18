Лукашенко: санкции Запада создали в Беларуси время колоссальных возможностей

Александр Лукашенко утверждает, что западные санкции пошли Беларуси на пользу.

18 ноября Александр Лукашенко публично заявил, что эпоха санкций коллективного Запада против Беларуси создали в Минске время колоссальнейших возможностей, которые не должны быть упущены. По мнению Лукашенко, аналогичного отрезка времени в будущей истории страны никогда больше не будет, ввиду чего предоставленные шансы должны быть реализованы.

Александр Лукашенко уверяет, что средства всех отраслевых предприятий Беларуси должны быть грамотно инвестированы для получения сверхприбылей в будущем.