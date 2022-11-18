Лукашенко: санкции Запада создали в Беларуси время колоссальных возможностей
2022-11-18 13:50
Александр Лукашенко утверждает, что западные санкции пошли Беларуси на пользу.
18 ноября Александр Лукашенко публично заявил, что эпоха санкций коллективного Запада против Беларуси создали в Минске время колоссальнейших возможностей, которые не должны быть упущены. По мнению Лукашенко, аналогичного отрезка времени в будущей истории страны никогда больше не будет, ввиду чего предоставленные шансы должны быть реализованы.
Александр Лукашенко уверяет, что средства всех отраслевых предприятий Беларуси должны быть грамотно инвестированы для получения сверхприбылей в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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