В Петербурге в квартире обнаружили тела метери и двух малолетних детей

Тела женщины и двоих детей нашли в петербургской квартире на Большой Пороховской улице.

18 ноября РИА Новости сообщили, что в следственном комитете Санкт- Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как были обнаружены в квартире Красногвардейского района тела женщины и её двух детей.

В комитете сообщили, что у погибшей, 38-летней женщины её 6-летнего сына и 2-летней дочери, которых нашли в квартире на Большой Пороховской улице сегодня утром, следов насильственной смерти не нашли, по предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.