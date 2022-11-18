В Петербурге в квартире обнаружили тела метери и двух малолетних детей
2022-11-18 13:57
Тела женщины и двоих детей нашли в петербургской квартире на Большой Пороховской улице.
18 ноября РИА Новости сообщили, что в следственном комитете Санкт- Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как были обнаружены в квартире Красногвардейского района тела женщины и её двух детей.
В комитете сообщили, что у погибшей, 38-летней женщины её 6-летнего сына и 2-летней дочери, которых нашли в квартире на Большой Пороховской улице сегодня утром, следов насильственной смерти не нашли, по предварительной версии, причиной смерти является отравление угарным газом.
Опубликовано: Елена Калиновская
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В Петербурге в квартире обнаружили тела метери и двух малолетних детей
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