ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
2022-11-18 14:02
В Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия для ВСУ.
В пятницу, 18 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации российского оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал о нанесении сосредоточенного удара ВС РФ по объектам оборонно-промышленного комплекса киевского режима.
Конашенков заявил, что российские военнослужащие высокоточным ударом поразили украинские производственные мощности по изготовлению ракетного оружия для Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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