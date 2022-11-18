ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

В Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия для ВСУ.

В пятницу, 18 ноября 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации российского оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал о нанесении сосредоточенного удара ВС РФ по объектам оборонно-промышленного комплекса киевского режима.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие высокоточным ударом поразили украинские производственные мощности по изготовлению ракетного оружия для Вооружённых сил Украины.