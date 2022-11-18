Бывший сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут" принимают участие в российской спецоперации против украинской армии.

В пятницу Государственное бюро расследований Украины обнародовало информацию о том, что не менее двадцати сотрудников бывшего украинского подразделения спецназа "Беркут" принимают участие в специальной военной операции, ведя боевые действия против ВСУ вместе с российскими войсками.

Отряд "Беркут", ранее входивший в состав МВД Украины, являлся флагманом сопротивления украинских радикалов на площади Майдан в Киеве в 2013 и 2014 годах.