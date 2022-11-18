Экс-сотрудники украинского спецназа «Беркут» участвуют в СВО на стороне России
2022-11-18 14:15
Бывший сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут" принимают участие в российской спецоперации против украинской армии.
В пятницу Государственное бюро расследований Украины обнародовало информацию о том, что не менее двадцати сотрудников бывшего украинского подразделения спецназа "Беркут" принимают участие в специальной военной операции, ведя боевые действия против ВСУ вместе с российскими войсками.
Отряд "Беркут", ранее входивший в состав МВД Украины, являлся флагманом сопротивления украинских радикалов на площади Майдан в Киеве в 2013 и 2014 годах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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