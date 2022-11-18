Венгрия не согласна на предоставление совместных кредитов ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова предоставить Украине помощь в размере 150 млн евро в следующем году.

Он отметил, что эти средства будут выделены из госбюджета, но пообещал, что это не нанесет существенного ущерба интересам самой Венгрии.

Вместе с тем Орбан не поддерживает идею предоставления Украине совместных кредитов.

Орбан считает, что лучше распределить общую сумму помощи Украине между странами Евросоюза.