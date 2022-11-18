Венгрия не согласна на предоставление совместных кредитов ЕС Украине
2022-11-18 14:41
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова предоставить Украине помощь в размере 150 млн евро в следующем году.
Он отметил, что эти средства будут выделены из госбюджета, но пообещал, что это не нанесет существенного ущерба интересам самой Венгрии.
Вместе с тем Орбан не поддерживает идею предоставления Украине совместных кредитов.
Орбан считает, что лучше распределить общую сумму помощи Украине между странами Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина
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