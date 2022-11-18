Польша открыла первый участок электронного забора на границе с Беларусью

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски заявил об открытии первого участка электронного ограждения на польско-белорусской границе, сообщает Interia.pl

Он добавил, что по всей длине границы ограждение должно быть готово к концу года.

Строительство "физического" ограждения на польско-белорусской границе началось 25 января на 187-километровом участке границы Подляского воеводства с Беларусью и было завершено в июле. Помимо стального забора, границу также будет охранять электронный.

Длина первой завершенной секции ограждения составляет 21 километр. Заместитель коменданта погранслужбы Польши генерал Виолетта Горжковска проинформировала о том, что он уже официально введен в эксплуатацию. Первые операторы в настоящее время обучаются работе с электронной системой.

Строительство забора на польско-белорусской границе, общая стоимость которого составляет около 1,6 млрд злотых (около 350 млн долларов - прим ред), по мнению польской стороны, является ответом на миграционное давление, усиливающееся с весны 2021 года.

С тех пор резко возросло количество попыток пересечения границы нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов.