В России собираются запретить криптовалюту и ввести ответственность за ее использование

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России планируется полностью запретить оборот криптовалюты.

Он также отметил, что за использование криптовалюты как средство платежа на территории РФ собираются ввести ответственность.

Вместе с тем российские власти могут рассмотреть возможность использования криптовалюты в рамках поставок товаров из-за рубежа.

Законопроект, автором которого является Аксаков, предполагает запрет на предложение криптовалюты, ее рекламу, услуги по выпуску и обращению.