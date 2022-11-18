В России собираются запретить криптовалюту и ввести ответственность за ее использование
2022-11-18 15:50
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России планируется полностью запретить оборот криптовалюты.
Он также отметил, что за использование криптовалюты как средство платежа на территории РФ собираются ввести ответственность.
Вместе с тем российские власти могут рассмотреть возможность использования криптовалюты в рамках поставок товаров из-за рубежа.
Законопроект, автором которого является Аксаков, предполагает запрет на предложение криптовалюты, ее рекламу, услуги по выпуску и обращению.
Опубликовано: Светлана Репина
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