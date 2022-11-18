Заммэра Киева Поворозник допустил полное отключение света в столице Украины
2022-11-18 15:54
Заммэра Киева Николай Поворозник заявил, что местные власти допускают возможность полного отключения электроэнергии в столице Украины.
18 ноября первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что местные власти готовятся «к разным сценариям, в том числе к полному отключению» электроэнергии в столице Украины.
Поворозник также призвал киевлян, «как никогда» экономить электроэнергию, объяснив это тем, что с приходом холодов электропотребление среди населения значительно увеличивается, что может привести к очередным аварийным отключениям света в Киеве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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