Заммэра Киева Поворозник допустил полное отключение света в столице Украины

Заммэра Киева Николай Поворозник заявил, что местные власти допускают возможность полного отключения электроэнергии в столице Украины.

18 ноября первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что местные власти готовятся «к разным сценариям, в том числе к полному отключению» электроэнергии в столице Украины.

Поворозник также призвал киевлян, «как никогда» экономить электроэнергию, объяснив это тем, что с приходом холодов электропотребление среди населения значительно увеличивается, что может привести к очередным аварийным отключениям света в Киеве.