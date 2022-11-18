Ей завидовали, а она продолжала петь: каким был путь к успеху Тамары Гвердцители

Народной артистке Грузии покорились сцены многих стран мира, но больше всего она делилась своим талантом с российским зрителем.

Народная артистка РФ и Грузии Тамара Гвердцители – яркая звезда эстрады. Она завоевала любовь почитателей музыки на своей родине и в России, а также во Франции, Британии, США. Талант этой уникальной артистки не ограничивается пением: она великолепно играет на рояле, сочиняет музыку.

Ее талант - наследственный. Прабабушка Тамары была грузинской княгиней, получила образование в женских учебных заведениях Петербурга и Парижа. А бабушка обладала прекрасным голосом, занималась преподаванием музыки.

Отец звезды, Михаил Павлович Гвердцители, был известным ученым-кибернетиком. Мама Инна Вольфовна Кофма преподавала в школе русский язык и литературу. Тамара с ранних лет любила слушать, как играют на пианино бабушка и мама, и пела с ними детские песенки.

В 7 лет девочку отвели в местную музыкальную школу, а в 9 лет Тамарико уже солировала в известном на весь СССР Союз детском музыкальном ансамбле «Мзиури». С этим коллективом юная певица выступала на лучших сценах Советсткого Союза.

Еще будучи студенткой Тбилисской консерватории, она стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. В 1982 году вышел ее первый музыкальный альбом «Дебют. Тамара Гвердцители». Потом были альбомы «Музыка: поёт Тамара», «Виват, Король!», «Спасибо, музыка, тебе!».

Началом покорения европейского слушателя стал 1988 год - Гвардцители тогда победила в конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и получила приглашение спеть на фестивале в Италии. Вскоре в родной Грузии Тамара Гвердцетели получила почетные звания «Заслуженная артистка» и «Народная артистка».

Ее талант оценил и месье Легран, когда послушал в исполнении Тамары запись своей песни «Шербурские зонтики». Мишель Леран пригласил Гвардцители в Париж, где они выступили вместе в престижном зале «Олимпия».

В личной жизни певице повезло не так, как в творчестве. Она трижды была замужем, но с 2005 года живет одна. У звезды один сын Сандро - от первого брака с известным режиссером Георгием Кахабришвили. Сейчас Александр живет в Лондоне, а его мама продолжает блистать на сцене.