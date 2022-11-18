Global Times: ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности

В Китае заявили, что ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности, подрывая стратегическое взаимное доверие между странами.

18 ноября обозреватель китайской газеты Global Times Конг Джун прокомментировал «Обзор ядерной политики» США на 2022 год, заявил о том, что Вашингтон угрожает глобальной безопасности, подрывая стратегическое взаимное доверие между странами, а также в разы увеличивает риск начала Третьей мировой войны.

Джун считает, что американское правительство «продолжает формировать менталитет холодной войны и использовать ядерное сдерживание в качестве геополитического инструмента», так как действующая администрация США не приняла политику «неприменения первым» оружия массового поражения.