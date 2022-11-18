Восьмилетний мальчик в Индии закусал кобру до смерти

Он играл на улице, когда на него напала большая змея и укусила, ребенок не растерялся и ответил тем же.

Восьмилетний мальчик в Индии сумел спасти жизнь при столкновении с ядовитой коброй. Эту необычную историю рассказало издание Live Science.

Ребенок по имени Дипак проживает в одной из деревень индийского штата Чхаттисгарх. Он играл во дворе, как вдруг выползла змея и обвила руку мальчика.

Кобра, почувствовав угрозу, сделала “сухой укус”, который не содержит яда.

Дипак не растерялся, и тоже в ответ укусил змею, причем дважды. Кобра умерла.

Родители Дипака после ЧП отвезли сына в больницу. Малышу вкололи противоядие и отправили на обследование. Где выяснилось: укус кобры на самом деле был без яда.