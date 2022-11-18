МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции на вердикт Гаагского суда по MH17
2022-11-18 16:53
Российский посол вызван в МИД Нидерландов из-за реакции Москвы на вердикт Гаагского суда по делу авиакатастрофы рейса MH17.
18 ноября новостное агентство РИА сообщило, что в Министерство иностранных дел Нидерландов вызван чрезвычайный и полномочный посол России Александр Шульгин из-за реакции Москвы на вердикт Гаагского суда о признании Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолёта в небе над Донбассом в 2014 году.
Ранее, российское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что вердикт Гаагского суда по самолёту рейса MH17 свидетельствует, что в основе данного разбирательства лежал политический заказ о причастности Москвы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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