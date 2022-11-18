СПЧ направит видео с якобы казнью российских пленных в Макеевке в международные органы
2022-11-18 17:04
Глава СПЧ заявил, что направит видео с якобы казнью российских пленных в Макеевке в международные органы для проверки.
18 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, сообщило о направлении в международные организации видео с якобы казнью российских военнопленных в Макеевке.
Фадеев утверждает, что направит данное видео в соответствующие инстанции для проведения официального расследования по факту возможной казни взятых в плен ВСУ служащих ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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