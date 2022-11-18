С чем полезно пить чай и кофе в осенний период: советует врач-диетолог Маргарита Арзуманян

Перечисленные ниже добавки сделают любимые горячие напитки более вкусными и полезными, особенно холодной осенью.

В промозглую сырую погоду нет ничего лучше, чем чашечка горячего кофе или чая. Ароматное питье согревает, бодрит, поднимает настроение.

Гастроэнтеролог и диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, какие добавки подойдут к таким напиткам лучше всего именно в холодное время года.

Врач пояснила важный момент: как чай, так и кофе нужно пить теплыми, а не излишне горячими. В противном случае можно получить ожог пищевода, который чреват развитием рака.

Второй важный момент - по возможности отказаться от сахара. Максимально полезными считаются несладкие напитки с натуральным естественным вкусом.

Маргарита Арзуманян:

"Чай и кофе – полезные напитки. Они содержат флавоноиды и алкалоиды – вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выступают как ловушки для свободных радикалов, негативно влияющих на организм, защищают мембраны клеток"

Повысить полезность чая и кофе могут душистые специи (имбирь, корица, гвоздика, кардамон), можно положить в кружку также апельсиновых корок или немного перчика.

Такие напитки взбодрят и согреют в любую погоду, зарядят энергией, а пряности добавят пикантные нотки вкусу.

Что касается меда, его лучше употреблять отдельно, не размешивая в горячем питье. Одной-двух ложечек будет достаточно. Полезное лакомство потом можно запить ароматным напитком.