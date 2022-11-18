Экс-президент Молдавии Додон освобождён из-под домашнего ареста
2022-11-18 18:06
Бывший молдавский президент Игорь Додон освободился от домашнего ареста, пообещав продолжить оппозиционную деятельность в стране.
Вечером пятницы бывший президент Молдавии Игорь Додон вышел из-под домашнего ареста по решению Верховного суда страны, пробыв в заключении более шести месяцев. По словам Додона, его освобождение является важной политической победой молдавской оппозиции, которая намерена продолжить добиваться отставки действующего президента Майи Санду.
Примечательно, что именно во время ареста Игоря Додона в молдавской Кишинёве стартовали крупнейшие акции протеста, участники которых разбили палаточный городок у здания парламента Молдавии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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