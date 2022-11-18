МО РФ: Зеленскому придётся отвечать перед судом за каждого убитого пленного в Макеевке
2022-11-18 18:06
Минобороны РФ прокомментировало видео массовой кровавой расправы ВСУ над российскими военнопленными в Макеевке.
18 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявило, что действующее политическое руководство Украины будет отвечать перед судом истории, россиянами и украинцами за убийство бойцами ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнопленных в Макеевке.
В российском оборонном ведомстве также подчеркнули факт того, что сдавшиеся в плен служащие Вооружённых сил Украины, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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