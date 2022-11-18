МО РФ: Зеленскому придётся отвечать перед судом за каждого убитого пленного в Макеевке

Минобороны РФ прокомментировало видео массовой кровавой расправы ВСУ над российскими военнопленными в Макеевке.

18 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявило, что действующее политическое руководство Украины будет отвечать перед судом истории, россиянами и украинцами за убийство бойцами ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнопленных в Макеевке.

В российском оборонном ведомстве также подчеркнули факт того, что сдавшиеся в плен служащие Вооружённых сил Украины, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.