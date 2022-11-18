Ивлеева пришла на премьеру сериала Монастырь в откровенном наряде под ручку с Янковским
2022-11-18 18:36
Настя Ивлеева появилась на премьере сериала "Монастырь" в откровенном наряде в обществе коллеги по проекту, актера Филиппа Янковского.
Блогера и ведущую Настю Ивлееву в откровенном образе заметили рядом с актером Филиппом Янковским на премьере сериала «Монастырь».
Янковский и Ивлеева - главные персонажи картины экс-возлюбленного Екатерины Варнавы, режиссера Александра Молочникова.
Блогер надела пиджак на голое тело. В соцсетях образ звезды назвали «нарядом грешницы», о чем сообщает "Утро.ру".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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