Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что оппозиционеры в Грузии призывают Тбилиси открыть второй фронт против России.

18 ноября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что местные проукраинские оппозиционеры в Тбилиси публично призывают правительство Грузии открыть второй фронт против России, вступив с ней в военный конфликт на стороне Украины. По мнению Гарибашвили, именно по этой причине оппозиция не должна заполучить власть в Грузии.

Также Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что открытие второго антироссийского фронта приведёт к тому, что Грузия войдёт в состав Российской Федерации.