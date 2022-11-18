Гарибашвили: Грузия станет частью России в случае открытия второго фронта
2022-11-18 18:54
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что оппозиционеры в Грузии призывают Тбилиси открыть второй фронт против России.
18 ноября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что местные проукраинские оппозиционеры в Тбилиси публично призывают правительство Грузии открыть второй фронт против России, вступив с ней в военный конфликт на стороне Украины. По мнению Гарибашвили, именно по этой причине оппозиция не должна заполучить власть в Грузии.
Также Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что открытие второго антироссийского фронта приведёт к тому, что Грузия войдёт в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Гарибашвили: Грузия станет частью России в случае открытия второго фронта
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