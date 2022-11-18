Defense Express: РФ атаковала Украину крылатой ракетой Х-55 с имитатором ядерной боеголовки

Как сообщает редакция военного портала Defense Express, Россия запустила по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки.

Сообщается, что к 10:40 по местному времени в четверг, 17 ноября украинские средства ПВО сбили как минимум четыре иранских беспилотника-камикадзе и две крылатые ракеты.

По данным портала, одна из ракет Х-55 не имела боевой части. Россияне якобы прикрепили к ракете "пустую" боеголовку, которая обычно используется в качестве носителя ядерного заряда.

Если быть точнее, ракета Х-55 проектировалась в конце 1970-х как крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Defense Express пишет, что российская армия чаще всего используют вариант Х-555 для обстрела Украины, то есть обычный вариант ракеты, без ядерного заряда.

Портал предполагает, что у частей, обязанных выполнять приказ об атаке, не хватило обычных боеголовок и ракета с ядерной боеголовкой была запущена без боевой части.