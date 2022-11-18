Ветеран российского телевидения Татьяна Судец проиграла в казино четырнадцать машин
75-летняя диктор призналась в пагубном пристрастии: ранее она увлекалась азартными играми.
Знаменитая диктор советского телевидения Татья Судец рассказала, что одно время играла в казино. Звезда тяжело переживала смерть своего сына и пыталась таким образом отвлечься, сообщает Космополитен.
По словам Татьяны Александровны, сначала ей везло. Звезда в шутку заявила, что могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу выигрышей.
«Машины выигрывала, не скрываю. Я девушка азартная. Меня надо занести в Книгу рекордов Гиннеса: я выиграла четырнадцать машин и однокомнатную квартиру. Это когда ходишь в игровые заведения типа казино. Ходишь туда, за какие-то комбинации дают билетики. Потом эти билетики разыгрываются, и у меня так вот получалось», — призналась Судец.
Но вскоре, отметила заслуженная артистка России, удача ее покинула. Потом и игорные заведения закрылись.
«На последнем авто, которое я выиграла, везение прекратилось. Так распорядилась судьба. Я знала, что выиграю машину и отдам кредит. Играешь – оставляешь – берешь кредит. Я предпочитаю сказать, что не проиграла, а - "оставила" их», — рассказала телеведущая в эфире передачи «Малахов» на канале «Россия 1».
Судец потеряла сына Андрея в 1992-м году. Молодой человек пропал, Татьяна Александровна пыталась его разыскать, даже обращалась к экстрасенсам. А потом тело ее сыно было обнаружно в лесу.
У телеведущей есть дочь Дарья от второго брака с переводчиком Владимиром Судецом. Дарья подарила матери внуков - Кирилла и Анну.
В минувшем году Судец поругалась с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Татьяна Александровна пристыдила актрису за то, что она подозревала подругу в краже денег.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Роналду позвали в московский футбольный клуб «Родина»
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
МИД России потребовал международного расследования казни российских пленных бойцами ВСУ
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной