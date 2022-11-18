Ветеран российского телевидения Татьяна Судец проиграла в казино четырнадцать машин

75-летняя диктор призналась в пагубном пристрастии: ранее она увлекалась азартными играми.

Знаменитая диктор советского телевидения Татья Судец рассказала, что одно время играла в казино. Звезда тяжело переживала смерть своего сына и пыталась таким образом отвлечься, сообщает Космополитен.

По словам Татьяны Александровны, сначала ей везло. Звезда в шутку заявила, что могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу выигрышей.

«Машины выигрывала, не скрываю. Я девушка азартная. Меня надо занести в Книгу рекордов Гиннеса: я выиграла четырнадцать машин и однокомнатную квартиру. Это когда ходишь в игровые заведения типа казино. Ходишь туда, за какие-то комбинации дают билетики. Потом эти билетики разыгрываются, и у меня так вот получалось», — призналась Судец.

Но вскоре, отметила заслуженная артистка России, удача ее покинула. Потом и игорные заведения закрылись.

«На последнем авто, которое я выиграла, везение прекратилось. Так распорядилась судьба. Я знала, что выиграю машину и отдам кредит. Играешь – оставляешь – берешь кредит. Я предпочитаю сказать, что не проиграла, а - "оставила" их», — рассказала телеведущая в эфире передачи «Малахов» на канале «Россия 1».

Судец потеряла сына Андрея в 1992-м году. Молодой человек пропал, Татьяна Александровна пыталась его разыскать, даже обращалась к экстрасенсам. А потом тело ее сыно было обнаружно в лесу.

У телеведущей есть дочь Дарья от второго брака с переводчиком Владимиром Судецом. Дарья подарила матери внуков - Кирилла и Анну.

В минувшем году Судец поругалась с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Татьяна Александровна пристыдила актрису за то, что она подозревала подругу в краже денег.