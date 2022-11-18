Ашуров рассказал, что ждет передачу Сто к одному, после того как Гуревич отказался вести ее из-за спецоперации
2022-11-18 19:19
Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о перспективах любимой народом передачи "Сто к одному", которую вел Александр Гуревич, но ушел из проекта после запуска спецоперации.
Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что программа «Сто к одному» давно стала народной.
По той причине, что Александр Гуревич отказался вести проект после объявления о проведении спецоперации в Донбассе, ему нашли замену - Александра Акопова.
Но Акопова назначили директором ВГТРК, по этой причине судьба "Сто к одному" снова под вопросом.
Ясно одно что передачу не закроют, а остальное - временные сложности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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