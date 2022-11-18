Junge Welt: Польша добивается энергетического господства и загоняет Германию в ловушку

Издание Junge Welt сообщает, что Польша лишила Германию возможности получать газ из России, завладев частью трубопровода «Ямал».

Именно по этой магистрали топливо поступало в Германию. Польша предпринимает такие действия, чтобы добиться энергетического господства в регионе.

Для этого польская сторона намерена использовать существующую инфраструктуру для распределения сланцевого газа.

СПГ из США будет перенаправляться Польшей в Восточную Европу, а часть газопровода «Ямал» будет недоступна для России, в том числе после завершения спецоперации.