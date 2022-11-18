Итальянские ученые установили: пиво предотвращает болезнь Альцгеймера
Некоторые виды пенного напитка способны противостоять тяжелому смертельному заболеванию мозга.
Такой вывод сделали ученые из Университета Милано-Бикокка. Согласно результатам исследований, употребление умеренных доз пива способствует выведению токсинов, провоцирующих деменцию.
Полезное действие оказывают только натуральные сорта напитка. Цветы хмеля, которые придают пиву пикантную горчинку, являются источником антиоксидантов.
Они, в свою очередь, уменьшают образование белковых бляшек в мозге, которые ведут к болезни Альцгеймера.
Наибольший эффект демонстрирует Теттнанг - разновидность хмеля, который растет в Германии. Его добавляют в янтарный и светлый Лагер. Также эти виды пива, изготовленные на основе
Теттнанга, включают в себя большой процент определенного антибиотика. Это вещество уменьшает воспалительный процесс в мозге и стабилизирует состояние людей, больных Альцгеймером.
Исследователи предупредили, неумеренное увлечение пивом само по себе может спровоцировать развитие опасной болезни мозга.
Большое количество алкоголя ведет к быстрой атрофии мозговых клеток и снижает умственные способности. Важно соблюдать рекомендуемые дозы, тогда пенный напиток пойдет на пользу.
Так, при средней крепости пива допускается употребление 1,1 литра в сутки и не более 3 литров в течение трех и более дней подряд.
Превышение этой нормы уже негативно сказывается на тканях мозга.
Опубликовано: Храмова Оксана
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