Итальянские ученые установили: пиво предотвращает болезнь Альцгеймера

Некоторые виды пенного напитка способны противостоять тяжелому смертельному заболеванию мозга.

Такой вывод сделали ученые из Университета Милано-Бикокка. Согласно результатам исследований, употребление умеренных доз пива способствует выведению токсинов, провоцирующих деменцию.

Полезное действие оказывают только натуральные сорта напитка. Цветы хмеля, которые придают пиву пикантную горчинку, являются источником антиоксидантов.

Они, в свою очередь, уменьшают образование белковых бляшек в мозге, которые ведут к болезни Альцгеймера.

Наибольший эффект демонстрирует Теттнанг - разновидность хмеля, который растет в Германии. Его добавляют в янтарный и светлый Лагер. Также эти виды пива, изготовленные на основе

Теттнанга, включают в себя большой процент определенного антибиотика. Это вещество уменьшает воспалительный процесс в мозге и стабилизирует состояние людей, больных Альцгеймером.

Исследователи предупредили, неумеренное увлечение пивом само по себе может спровоцировать развитие опасной болезни мозга.

Большое количество алкоголя ведет к быстрой атрофии мозговых клеток и снижает умственные способности. Важно соблюдать рекомендуемые дозы, тогда пенный напиток пойдет на пользу.

Так, при средней крепости пива допускается употребление 1,1 литра в сутки и не более 3 литров в течение трех и более дней подряд.

Превышение этой нормы уже негативно сказывается на тканях мозга.