Путин наградил экипаж речного катера вывозивший людей из Херсона
Владимир Путин наградил экипаж катера « Арарат», вывозившего людей с правого берега Днепра.
18 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин наградил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга при эвакуации людей из Херсона, капитана речного катера "Арарат" Владимира Куценко и механика Олега Березюка орденом Мужества, а матроса Романа Уварова медалью "За спасение погибавших", также орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.
Ранее СМИ сообщали, что в последний день эвакуации из Херсона экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все желающие покинуть Херсон поместились на борту.
Опубликовано: Елена Калиновская
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