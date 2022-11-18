Путин наградил экипаж речного катера вывозивший людей из Херсона

Владимир Путин наградил экипаж катера « Арарат», вывозившего людей с правого берега Днепра.

18 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин наградил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга при эвакуации людей из Херсона, капитана речного катера "Арарат" Владимира Куценко и механика Олега Березюка орденом Мужества, а матроса Романа Уварова медалью "За спасение погибавших", также орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Ранее СМИ сообщали, что в последний день эвакуации из Херсона экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все желающие покинуть Херсон поместились на борту.