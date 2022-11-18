Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины
Скандально известный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назначен заместителем главы украинского МИДа.
18 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что назвавший федерального канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» Андрей Мельник назначен на пост заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
Помимо высказываний в адрес Шольца, скандально известный Мельник заявлял о том, что украинский националист Степан Бандера был «олицетворением борьбы за свободу» чем вызвал общественный резонанс и впоследствии был уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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