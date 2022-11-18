Роналду позвали в московский футбольный клуб «Родина»
2022-11-18 20:30
Московский футбольный клуб «Родина» опубликовал обращение к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».
В клубе считают, что футболист не чувствует себя счастливым в нынешнем клубе и приглашают его в «Родину» в зимнее трансферное окно.
«Родина» также пообещала Роналду скидку на второй напиток в «Хмель и Солод».
Ранее Роналду заявил журналистам, что «Манчестер Юнайтед» предал его. За беседу с прессой ему пообещали штраф в 1 млн фунтов стерлингов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Роналду позвали в московский футбольный клуб «Родина»
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