Венгрия интересуется израильским «Железным куполом» после падения ракет в Польше

Глава Минобороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что после падения ракет в Польше его страну интересует израильская система ПВО «Железный купол».

Он рассказал, что 16 ноября венгерская делегация побывала в Израиле и осмотрела эту систему.

Сообщается также, что Минобороны Венгрии заказало радары ELTA израильского производства, которые являются частью «Железного купола».

В своей системе ПВО Венгрия намерена заменить израильские ракетные установки норвежско-американской системой NASAMS.