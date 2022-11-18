Венгрия интересуется израильским «Железным куполом» после падения ракет в Польше
2022-11-18 20:34
Глава Минобороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что после падения ракет в Польше его страну интересует израильская система ПВО «Железный купол».
Он рассказал, что 16 ноября венгерская делегация побывала в Израиле и осмотрела эту систему.
Сообщается также, что Минобороны Венгрии заказало радары ELTA израильского производства, которые являются частью «Железного купола».
В своей системе ПВО Венгрия намерена заменить израильские ракетные установки норвежско-американской системой NASAMS.
Опубликовано: Светлана Репина
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